Грипът идва! Ето кога да очакваме големия пик

Проф. Кантарджиев с препоръки как да се предпазим

Спокойният период на фронта на вирусните инфекции у нас скоро ще приключи. Това предупреди проф. Тодор Кантарджиев в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Макар че към момента грипните случаи са единични – доказани са едва два случая на щама A(H3N2) от 134 изследвани проби – европейските прогнози вече будят притеснение.

Проф. Кантарджиев се позова на анализ на Европейския център за контрол на заболяванията от 20 ноември, според който в повечето европейски държави се наблюдава рязък ръст на грип A(H3N2). Става дума за нов мутирал подвариант „К“, който частично заобикаля изградената популационна защита и намалява донякъде ефективността на ваксините. Въпреки това специалистът подчерта, че имунизацията остава силно препоръчителна.

Най-засегнати от предстоящата вълна вероятно ще бъдат децата между 5 и 14 години – възрастова група с по-слаб колективен имунитет срещу новия вариант. Повишен риск има и за хората над 65 години, както и за всички с хронични заболявания.

„До две седмици очаквам случаите да тръгнат нагоре“, прогнозира Кантарджиев. По думите му пикът на грипната вълна ще бъде в края на януари и през февруари. Той изтъкна като положителен фактор дългата коледно-новогодишна ваканция, която би могла да ограничи разпространението, ако вълната не започне по-рано.

Експертът отправи и практически съвети:

Ваксинация: „Който ще се ваксинира – да го направи веднага. Не бива ваксините да стоят по хладилниците“, заяви той.

Хигиена: Често миене на ръцете, проветряване на помещенията в училища и офиси, както и носене на маски в градския транспорт.

Лечение: Да се държи подръка предписано от лекар противогрипно средство и то да се приема още при първите симптоми – висока температура, мускулни и ставни болки, непродуктивна кашлица и светочувствителност.