Костадин Ангелов: Най-спорният момент в бюджета – увеличение на заплатите в администрацията, е на масата

Най-спорният елемент – увеличението на заплатите в администрацията – също е на масата на разговорите. Това каза в интервю за БТВ депутатът от ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.

„Има 1 милиард лева, които трябва да бъдат осигурени. Ще видим в сряда,“ заяви Ангелов.

Според него няма обществен консенсус за въвеждане на обществени поръчки в частните лечебни заведения и при обсъжданията е доказано, че обществените поръчки понякога водят до по-високи цениАнгелов заяви, че действащият модел със средно претеглена стойност е доказал, че намалява разходите.

Синдикати, работодатели и политиците се събират именно в централата на ГЕРБ, защото там е „човекът, който може да чуе всички“ – Бойко Борисов, добави той.

Ангелов подчерта, че проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между „леви и десни партии“ и представлява „сечение на интересите на всички.“

„Едно малко движение – и веднага се казва „ще напуснем управлението“. Това доказва, че това е единственият възможен бюджет. Нищо не е на всяка цена. Ако някой е решил да преосмисля участието си в управлението, нека да има избори. Няма да са 8 пъти предсрочните избори, ще са 16 пъти. ГЕРБ няма да отстъпи този път и при второто разглеждане на бюджета. В момента имаме възстановен тристранен диалог. Имаме подобрена комуникация, благодарение на господин Борисов между работодатели, синдикати и властта. Нека да даде малко шанс до вторник, сряда, на тази тристранка да се разбере, за да достигне до необходимия резултат. В сряда ще можем да кажем повече“ каза той.

Той критикува идеите на ПП–ДБ от периода им в управлението и заяви, че предложения като СМС-известяване за лекарства са били отхвърлени заради риск за личните данни.

В своеобразен анализ на отношенията между четирите партии той обясни:

Съветът за съвместно управление е „свръхдемократичен“ – ГЕРБ има 66 депутати, но има същите три гласа в Съвета, колкото БСП и ИТН.

ДПС – НН присъства на всички заседания, но не гласува – само наблюдава и решава дали да подкрепи дадена политика в парламента.

В неделя и понеделник се очакват нови протестни акции срещу бюджета и данъчните промени.

ГЕРБ не се притесняват от натиска, увери Ангелов:

„Протестът е част от демокрацията. Този протест ще бъде чут.“

Според него обаче е „опасно“ политическо сили да „приватизират“ гражданското недоволство.

