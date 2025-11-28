На 1 декември в Бургас: Мобилна лаборатория с бърз тест за СПИН

За поредна година Община Бургас отбелязва 1 декември – Световния ден за борба със СПИН. В центъра на морския град, до Часовника, в мобилна лаборатория екип на Регионалната здравна инспекция – Бургас ще извършва доброволно, безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ с бърз тест. Екипи от доброволци на БМЧК ще предоставят здравно-информационни материали и предпазни средства.

Чрез тези дейности се цели повишаване на информираността на младите хора и на хората в повишен риск относно начините на заразяване и предпазване от ХИВ/СПИН и други сексуално предавани инфекции, обясниха организаторите.



