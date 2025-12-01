Инсултът удря за секунди: Ето как да се предпазиш!

Рисковете, които подценяваме всеки ден

Инсултът е едно от най-опасните медицински състояния, тъй като настъпва внезапно и може да доведе до тежка инвалидизация или смърт. Симптомите се развиват в рамките на минути, което прави незабавната медицинска помощ абсолютно задължителна.

Специалистите подчертават, че съществуват много рискови фактори, като част от тях не могат да бъдат контролирани. Един от най-значимите е възрастта – с напредването ѝ вероятността от инсулт се увеличава, особено при мъжете.

Има обаче и рискове, които могат да бъдат намалени. Контролът на артериалното налягане е сред най-важните мерки. Хората с хипертония трябва редовно да посещават лекар, да приемат назначените медикаменти и да следят стойностите си. Неспазването на тези препоръки често води до тежки последици.

Консумацията на алкохол е друг съществен рисков фактор, тъй като уврежда стените на кръвоносните съдове и може да доведе до хеморагичен инсулт – форма, която протича много по-тежко от исхемичния. Към рисковите фактори се добавят и тютюнопушенето, диабетът и предсърдното мъждене.

При съмнение за инсулт трябва незабавно да се извика линейка – всяка секунда е решаваща. Само за минута инсултът може да унищожи до два милиона мозъчни клетки.

До пристигането на медицински екип не се препоръчва прием на лекарства за понижаване на кръвното налягане, дори стойностите да са високи. Пациентът трябва да остане спокоен и да не бъде обезпокояван, тъй като стресът може да влоши състоянието му.