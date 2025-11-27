Лекари от ИСУЛ спасиха 2-месечно бебе с 1 000 000 левкоцита

Лекари от Интензивното отделение на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ и от Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ успяха да спасят живота на 2-месечно бебе с изключително висок брой левкоцити – 1 000 000, съобщават от пресцентъра на болницата.

Случаят започнал в средата на ноември, когато родителите забелязали, че детето е загубило апетит и е силно отпаднало. След консултация с дежурния педиатър в СБАЛ „Проф. Иван Митев“, детето е насочено към лабораторни изследвания. При вида на резултатите лекарите поискали незабавна консултация с детски онкохематолог от ИСУЛ – д-р Константин Бъчваров.

„Дори за човек без медицински познания 1 000 000 левкоцита е тревожно. За детски онкохематолог това е сигнал за спешно състояние. Аз за първи път виждам такава ситуация“, разказва доц. Боряна Аврамова, началник на Клиниката по детска онкохематология. Тя препоръчала незабавно обменно кръвопреливане, за да се предотвратят животозастрашаващи усложнения за мозъка и белите дробове.

Процедурата била изключително рискова – бебето е било на 2 месеца и тежало само 4 кг. Младите лекари на педиатричната болница се колебаели да поемат отговорността, но в този момент директорът на СБАЛ „Проф. Иван Митев“, д-р Благомир Здравков, лично се включил в интервенцията с дежурния екип и д-р Бъчваров, следвайки дистанционни указания от доц. Аврамова.

След първото кръвопреливане броят на левкоцитите е намален до 300 000, а след последващи процедури – до 60 000. На място е извършена и костно-мозъчна пункция за потвърждаване на диагнозата. Въпреки това състоянието на бебето останало рисково.

„С общи усилия успяхме да стабилизираме детето. Искам да отбележа ролята на д-р Здравков и неговата готовност да се включи в процедурата“, допълни доц. Аврамова.

Началникът на Клиниката подчерта, че левкемията при толкова малки пациенти е рядка, а случаят демонстрира значението на специализирана детска болница, където педиатри от различни специалности работят заедно.

От ИСУЛ подчертават, че този случай е пример за професионализма и отдадеността на българските детски лекари, които продължават да осигуряват животоспасяваща грижа въпреки трудностите.