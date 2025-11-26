Над 300 роботизирани операции за 300 дни във ВМА

Специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) извършиха над 300 роботизирани операции само за 300 дни работа със системата Da Vinci Xi, внедрена в края на януари 2025 г. Това темпо поставя ВМА сред най-бързо развиващи се центрове по роботизирана хирургия в региона.

Роботизираната технология осигурява хирургична прецизност, която значително намалява риска от усложнения и ускорява възстановяването. Минимално инвазивният подход щади тъканите, редуцира болката и позволява на пациентите по-бързо да се върнат към нормален ритъм.

От старта на системата до момента са извършени близо 310 операции. Лидер по обем е Клиниката по обща и онкологична гинекология, ръководена от д-р Янчо Делчев – екипът е реализирал 168 интервенции, включително и първата роботизирана операция във ВМА.

Следват Първа клиника по коремна хирургия и Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология с общо 127 операции, както и Клиника „Урология“ с 9.

Особено показателен е резултатът за първото тримесечие – за 96 дни бяха извършени 100 роботизирани операции, което е абсолютен регионален рекорд и постижение, което нарежда ВМА сред малкото болници в света, достигнали подобен обем веднага след внедряването на системата.

„Тези над 300 операции са извършени в рамките на 212 работни дни. Разполагаме с 12 обучени екипа – общо 24 хирурзи в различни направления. Предстои сертифициране на екипите по гръдна хирургия и още две от коремните хирургии, което допълнително ще укрепи позицията ни като водещ Da Vinci център в България“, подчерта началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, дмн, FACS.

Той благодари на екипите за отдадеността им и обяви, че в рамките на модернизацията на болницата е планирано закупуването на още два робота, както и на уникална за страната роботизирана система в областта на травматологията.