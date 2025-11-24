Купуват първия във Варна мобилен ядрено-магнитен резонанс

ДКЦ „Св. Екатерина” ще пести ток след ремонт

Над 30% икономии на ток ще прави варненският Диагностично-консултативен център V „Св. Екатерина” след финала на мащабен ремонт за 7,56 млн. лв., финансиран по програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. Това съобщи д-р Галинка Павлова, управител на здравното заведение, която навръх патронния му празник представи детайли от проекта, изпълняван в партньорство с Община Варна.

Той предвижда до септември 2028 г. пълно обновяване на сградата, вентилационната и климатичните системи, поставяне на топлоизолация по фасадите и покрива, LED осветление и монтаж на фотоволтаици, с които лечебницата сама ще си произвежда ток.

С част от средствата ще бъдат закупени шест модерни апарата за диагностика и профилактика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания. ДКЦ „Св. Екатерина” ще стане първото здравно заведение във Варна с открит ядрено-магнитен резонанс за пациенти, които страдат от клаустрофобия.

Реконструкцията ще обхване и двора на центъра. Там ще бъдат направени паркоместа, детска площадка, а прилежащите зелени площи ще бъдат обновени с растителни видове, които задържат фините прахови частици