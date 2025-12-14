Сърдечните заболявания са сред основните причини за ТЕЛК

Много са усложненията от захарен диабет

Инсулт и инфаркт най-често причиняват смърт

Сърдечните заболявания и усложненията от захарния диабет са най-честите диагнози, заради които българите си вадят ТЕЛК. Това показват данни за издадените експертни решения през 2025 г. От началото на годината до края на изминалата седмица в страната са издадени малко над 260 хил. решения, като броят им расте спрямо предходните години.

Близо 50 хил. от експертните решения, издадени през тази година, са свързани с инвалидизация от сърдечно заболяване, диабет или усложнения от него, показват данните от Националната здравноинформационна система. Голям е и броят на хората с намалена работоспособност след прекаран инсулт. Около 7 хиляди души с ТЕЛК имат диагнозата параноидна шизофрения.

Най-голям брой решения издават в областите София-град и Пловдив, а на трето място излиза област Кърджали, където 5 комисии са освидетелствали над 17 хил. пациенти. Системата показва още, че заболяванията инсулт, инфаркт и бактериална пневмония са най-честите причини за смърт в болниците.