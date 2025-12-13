Грипът в България вече е факт

Ваксината остава силно препоръчителна

Грипът вече се разпространява епидемично в страната, като през последната седмица се отчита рязко нарастване на заболелите. Това съобщи епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев в предаването „Събуди се“ по NOVA.

По думите му в момента циркулира подвариант на грип А, който е по-заразен и протича по-тежко в сравнение с предишни сезони.

„Вирусът е претърпял над седем мутации, което го прави значително по-прилепчив и улеснява предаването му“, обясни проф. Кантарджиев.

Въпреки промените във вируса, ваксината срещу грип остава силно препоръчителна. Тя не винаги предотвратява заразяването, но значително намалява риска от тежко протичане и усложнения.

„Най-важното е комбинацията от ваксина и навременно лечение с антивирусни медикаменти. Това са реални лекарства, а не хранителни добавки, и трябва да се изписват от лекар“, подчерта епидемиологът.

Той призова при първи симптоми хората незабавно да се свържат с личния си лекар и да започнат лечение, без да изчакват влошаване на състоянието. Грипът започва внезапно с висока температура, суха и дразнеща кашлица, главоболие, болки в очите, мускулите и ставите, както и силна отпадналост.

„Това не е вирус, който трябва да се изчаква – усложненията могат да се развият бързо“, предупреди Кантарджиев.

Най-засегнатата група в момента са децата между 5 и 14 години. Според специалиста болните деца трябва да останат вкъщи и да не посещават училища и детски градини. При започване на антивирусно лечение заразността рязко намалява още на втория ден, докато без лечение болният може да бъде заразен до седмица.

По отношение на бързите тестове за грип проф. Кантарджиев уточни, че те могат да служат само като ориентир, тъй като не са напълно надеждни и е възможно да дадат фалшиви резултати.

Експертът препоръча спазване на основните противоепидемични мерки – редовно миене на ръце, проветряване, дезинфекция на повърхности и носене на маска при контакт с хора със симптоми, особено в градския транспорт.