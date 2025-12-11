Какво да правим при простуда

Първият ден от боледуването е най-важен за победата над вируса

Ако изпитвате болки в гърлото, слабост, втрисане или хрема, отменете всички планове и си вземете почивка за 1-2 дни, ако е възможно. Легнете и се опитайте да поспите. Първият ден от заболяването е най-важен за победата над вируса.

Увеличете приема на течности, поне 1,5-2 литра на ден, което помага за елиминирането на токсините и възстановяване на течностите, загубени при потенето. Използвайте вода със стайна температура, сок от червена боровинка, компоти и билкови чайове като лайка и липа с лимон.

Повишаването на телесната температура до 38-38,5 градуса е защитна реакция на организма, активираща имунната система и потискаща вирусното размножаване. Ето защо не приемайте антипиретици като парацетамол или ибупрофен, ако температурата ви е под 38,5 градуса, освен ако не можете да я понасяте добре. Ако обаче се появи силно главоболие, можете да прибегнете до медикаменти.

Ако изпитвате болки в гърлото, правете гаргара с разтвор на сол или сода бикарбонат (може и двете заедно), с чай от лайка или използвайте локални антисептични спрейове, предписани от вашия лекар. Ако имате хрема, изплакнете носа със солен разтвор, за да го овлажните и премахнете вирусите. Използвайте капки само когато запушването е силно и за не повече от 3-5 дни.

Когато се появи кашлица, е важно да се определи нейната природа. Самолечението с лекарства за потискане на кашлицата или муколитици, без да се разбира механизмът на кашлицата, може да бъде вредно. При влажна кашлица основната цел е да се помогне за разреждане на слузта. За целта пийте много топли течности и овлажнявайте въздуха.