Привличат лекари от чужбина за Детската болница в Бургас

Общината построи блок за специалистите

И лекари от чужбина ще работят в Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас. Вече има интерес от такива специалисти, предимно от български лекари, които работят зад граница. До момента има 400 заявления за работа в здравното заведение, което се очаква да отвори врати. Желаещите са лекари, лаборанти, медицински сестри, санитари и др. Болницата ще разполага със 147 легла и 16 отделения. Там ще работят 120 лекари и 220 медицински сестри. Получаването на заявления за работа е започнало още преди да бъде обявена кампанията за персонал.

Това съобщи на сесията на Общинския съвет кметът на Бургас Димитър Николов.

„По отношение на техническия, немедицински персонал, разбира се, ще изпратим информация до Бюрото по труда. Ще популяризираме обявите в цялата страна и извън нея, защото вече има голям интерес от лекари и медицински сестри, които работят в Европа и обмислят да се завърнат – повечето от тях са от Бургас. С ваше решение вече сме в последен етап и на изграждането на блока за специалисти в комплекс „Изгрев“. Освен това общината разполага и с достатъчен жилищен фонд за специалисти, извън социалните жилища. Със сигурност в бъдеще ще са необходими още сгради и апартаменти, но това е тема, с която тепърва ще се занимаваме“, обяви пред съветниците градоначалникът Николов.

На редовното си заседание във вторник Общинският съвет прие докладната му за откриване на конкурс за управител на лечебното заведение. Община Бургас ще публикува подробно условията и изискванията за участие, съгласно действащата нормативна уредба. Председател на комисията, която ще пресява кандидатите, е общинският съветник д-р Лидия Стефанова. Комисията за избор на управител ще бъде петчленна, конкурсът ще премине през три етапа, а концепцията за петгодишното развитие на болницата от кандидата, който бъде избран, ще бъде представена публично.

„Сега вече сме на последната права и съм значително по-спокоен, защото преди бяхме под огромен стрес и в пълна неизвестност. С вашата подкрепа и тази на бургаската общественост – въпреки всякакви прогнози, че няма да успеем заради дефицита на лекари и специалисти – вярвам, че ще опровергаем всички съмнения и то по най-добрия начин.

В началото на следващата година се надяваме да получим двата най-важни документа за функционирането на болницата – лицензия за дейност и договор със Здравната каса. Без договор с Касата няма финансиране по клинични пътеки, а без документ от Министерството, че сме технически годни и разполагаме с квалифициран персонал, болницата не може да заработи по силата на българското законодателство“, коментира кметът Димитър Николов.