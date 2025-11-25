От понеделник можем да сменим джипито

Процедурата е възможна и онлайн

От 1-ви до 31-ви декември можете да смените личния си лекар, ако не сте доволни от него. Такава смяна може да се извършва два пъти в годината - от 1-ви до 30-ти юни и от 1-ви до 31-ви декември. Единственото условие е да сте здравноосигурени.

През останалото време от годината смяна на личния лекар може да се осъществи, ако се преместите да живеете в друг град, ако смените адреса си по лична карта или ако досегашният Ви личен лекар прекрати практиката си или договора си с НЗОК, или бъде трайно възпрепятстван да оказва медицинска помощ.

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК - рубрика “За граждани” - меню “Електронни услуги” - линк “Търсене на договорни партньори и дейности” - подлинк “Общопрактикуващи лекари”. Новият избор става като отидете при новоизбрания от вас лекар със здравната си книжка или онлайн.

При първият вариант лекарят трябва да попълни своите данни в здравната ви книжка и да ви включи в списъка си. А ако извършвате процедурата онлайн, трябва да попълните регистрационна форма за постоянен избор, като влезете в интернет страницата на НЗОК и от собственото си лично електронно здравно досие отворите меню “Избор на личен лекар”. Регистрационната форма трябва да бъде подписана с електронен подпис.