Предлагат решенията от ТЕЛК да се отменят на 5 години

800 000 българи са с ТЕЛК решения

Мъже от 60 до 79 г. с най-много решения

ТЕЛК решения да могат да се отменят до 5 години след издаването им, се предлага в преходните и заключителни разпоредби на бюджета, който бе приет на първо четене. Целта на промяната е да се постигне справедливост в системата за хората с увреждания, като се осигури навременна и адекватна подкрепа на реално нуждаещите се и се спрат злоупотребите. Според пациентски организации обаче, това не би било мярка срещу некоректните, а заплаха срещу коректните.

Членът на Управителния съвет на Центъра за защита на правата в здравеопазването Ангелина Бонева коментира пред NOVA, че промяната ще внесе хаос в здравната система. По думите є, когато НОИ прекрати действието на административния акт за ТЕЛК, пациентът става длъжник - трябва да плаща осигуровки, не може да получи необходимите документи от личния си лекар, не може да си вземе лекарствата и освен пари, губи и права.

За 5 години броят на телковите решения е нараснал шест пъти. Най-често ТЕЛК решение се издава заради последици от мозъчен инфаркт или застойна сърдечна недостатъчност.

Ангелина Бонева апелира да се предприемат мерки срещу текстовете, въпреки че възможностите са ограничени. “Може да се самосезира прокуратурата, може да даде предписания омбудсманът и президентът Радев да наложи вето”, коментира тя.

Близо 800 хиляди българи имат издадени решения от ТЕЛК. Според данни на Националната здравноинформационна система през 2021 г. в страната са издадени 64 324 решения за инвалидизация. Само за година те скачат двойно, и през 2022 броят на издадените решения е 133 935.

През 2023 година са издадени 221 540 експертни решения, а през 2024 г. - 243 251 броя.

Увеличава се и броят на издадените експертни решения с пожизнен срок, като през 2023 г. са издадени 83 228 експертни решения, а през 2024 г. броят е нараснал до 92 164.

Всяка година около 50 000 българи получават инсулт. В базата данни, обаче, липсва данни за това колко от издадените над 800 хиляди решения от териториалните експертни лекарски комисии са с процент на инвалидност над 90%, както и колко от решенията са с клауза “с право на чужда помощ”, което осигурява на инвалида услугата “Личен асистент”.

Мъжете на възраст от 60 до 79 години са с най-много издадени решения, следвани от жените на възраст от 40 до 59 години.

Над 10 хиляди жени на възраст от 80 до 99 години имат ТЕЛК решение, в същата възрастова група мъжете с процент инвалидност са над 4700 души.

Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст. Ако увреждането им е от 50 до 70,99 на сто, те получават обезщетение в размер 7 на сто от линията на бедност; ако е от 71 до 90 на сто степен на увреждане - обезщетение в размер 15 на сто от линията на бедност; ако е над 90 на сто степен на увреждане - получават обезщетение в размер 25 на сто от линията на бедност; ако е над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест, получават и обезщетение в размер 30 на сто от линията на бедност; и за увреда над 90 на сто с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, получават и обезщетение в размер 57 на сто от линията на бедност.