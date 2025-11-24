Недостиг на лекарства очакват фармацевти

Липсват над 300 медикамента

Държавата бави плащанията към аптеките

Ако държавата не осигури навреме средства за лекарства до края на годината, пациентите ще останат без лечение, а семейните аптеки - без възможност да продължат да работят нормално. За това предупредиха от Инициативния комитет от магистър-фармацевти.

Проблемът идва от това, че държавата бави плащанията към аптеките за вече отпуснати лекарства, а без тези средства аптеките не могат да закупят нови от дистрибуторите. “В момента няма яснота дали са осигурени от резерва средства за обезпечаване на лекарствата от извънболничната помощ”, твърдят фармацевтите.

Допълнително напрежение се създава и от постоянния недостиг на лекарства - близо 300 лекарства са в ограничени количества от години и стотици пациенти остават без адекватно и навременно лечение, алармират от инициативния комитет от магистър-фармацевтите.

Исканията на семейните аптеки включват следното: държавата да изплати навреме всички отпуснати лекарства; да се отделят средства от резерва, които да гарантират непрекъснат достъп до края на годината; да се осигури стабилност във веригата на доставки.