Преяждането по празници уврежда органите ни

Черният дроб страда най-много

Черният дроб, стомахът и панкреасът са органите, които най-много се претоварват по време на празниците, съобщава доц. Людмила Нейкова, началник на Клиника “Спешна токсикология” във ВМА. “Най-често се обострят стари проблеми или се стига до остри състояния заради прекалената консумация на храна или алкохол”, обяснява тя.

Черният дроб е органът, който най-често страда при празничните интоксикации, защото той поема основната роля в разграждането на алкохола, на храната и на много от медикаментите. Особено опасни са комбинациите между алкохол и обезболяващи препарати, съдържащи парацетамол.

Стомахът и панкреасът се натоварват заради продължително гладуване през деня или вечерно преяждане. По думите на доц. Нейкова през спешното на ВМА често се приемат пациенти със силни коремни болки, упорито повръщане и остри панкреатити. Това не е безобидно състояние и изисква болнично лечение, а алкохолът допълнително засилва риска, особено в комбинация с дразнещи, тежки храни, обяснява доц. Нейкова.

За да не увредим организма си по време на празниците, специалистът от ВМА препоръчва умерено хранене и избягване на преяждане, достатъчен прием на вода, ограничаване на алкохола, избягване на смесване на различни видове алкохол и на алкохол и медикаменти.