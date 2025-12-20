Кървене, гной и изгаряния: „Билков“ пилинг обезобрази млада майка

Не се доверявайте сляпо и винаги проверявайте кой стои срещу вас

Процедура за освежаване на кожата, рекламирана като „напълно безвредна“, завършва с тежки последици за Лиана Георгиева – млада майка, която получава сериозни изгаряния след т.нар. „билков пилинг“.

Пред NOVA Лиана разказва, че още в първите минути от процедурата челото ѝ започва да кърви. Въпреки тревожните симптоми, козметичката Петя Делчева я уверява, че всичко е нормално. Истинският кошмар обаче започва след прибирането ѝ у дома – лицето ѝ се подува, появява се силно парене, а от кожата започва да изтича гной.

Часове по-късно Делчева изпраща съобщение, в което признава, че не е попитала каква козметика използва клиентката и предполага, че тежката реакция е причинена от смесване на две киселини.

Състоянието на Лиана налага спешно лечение в болница „Пирогов“, където лекарите поставят диагноза „Химическо изгаряне на главата и шията – втора степен“.

Д-р Иван Балабански от Клиниката по изгаряния заявява, че не познава понятието „билков пилинг“ и подчертава, че пилингите по своята същност са химични процедури, които не бива да се възприемат като безобидни спа терапии. Според него те крият сериозни рискове, ако не се извършват от квалифицирани специалисти.

Проверка на екипа на „Събуди се“ разкрива тревожни обстоятелства – името на Петя Делчева не фигурира в регистрите на Българския лекарски съюз, а процедурите се извършват в апартамент в жилищен блок. По време на пилинга на Лиана на съседно легло е била поставяна инжекция с ботокс на друга клиентка.

Срещу Делчева има подадени сигнали до РЗИ и прокуратурата още през 2022 г., но въпреки това тя продължава да рекламира услуги като филъри и ботокс в социалните мрежи.

След като Лиана публикува историята си с цел да предупреди други жени, получава заплаха, че ще бъде съдена за уронване на престиж. В същото време до нея достигат множество съобщения от други пострадали клиенти.

Възстановяването ѝ ще бъде дълго – през следващите месеци тя не трябва да се излага на слънце и е задължена да използва слънцезащита с фактор 50+.

„Не се доверявайте сляпо и винаги проверявайте кой стои срещу вас“, призовава Лиана.