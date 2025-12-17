Лекарският съюз: Промени в закона за обществените поръчки при частните болници се прокарват „на тъмно“

Още по темата: Има ли двоен стандарт на ЕК спрямо България за обществените поръчки на частните болници? 17.12.2025 09:50

Български лекарски съюз изрази притеснение от начина на приемане на промените в Закона за обществените поръчки, който пряко засяга целия здравен сектор, особено в частта за финансирането на частните болници.

"Труд news" припомня, че по-рано днес, 17 декември, редица медици, ръководители на болници и експерти по здравен мениджмънт, обявиха сериозните си опасения, че промените в последния момент на практика са опит всички частни фирми да правят обществени поръчки в България.

"И защо точно в тази ситуация се забързаха ППДБ? Защо тази поправка не важи за търговците на лекарства , които са най големия частен ползвател на пари от касата?", запитаха и от най-големия здравен портал в България "Zdrave.net".

Позиция на съсловната организация и политически оттенък

"Български лекарски съюз изразява сериозно притеснение от намерението промените в Закона за обществените поръчки, засягащи статута на частните болници, да бъдат разгледани на второ четене в последния момент и без необходимия експертен и обществен дебат. Активирането им в настоящия момент създава усещане за прибързаност и за законодателство „в 12 без 5“, което не отчита дългосрочните последици за здравната система и пациентите", съобщават от БЛС.

От там допълват, че мотивът, че частните болници разходват обществен ресурс, не може да бъде основание за селективен подход, при който лекарствата, които ползват голяма част от парите за здраве са изключени и за тях не се предлага подобна промяна.

"Това поражда основателни въпроси за наличие на двоен стандарт и фокусиране на регулацията единствено върху частните лечебни заведения", категорични са от съюза на лекарите в България.

Ето и цялото изявление на БЛС по темата:

"Създава се впечатление за целенасочени атаки срещу частните болници, въпреки че те са неразделна част от системата и са подложени на същия контрол, както и всички останали лечебни заведения, сключили договор с НЗОК. Напомняме, че в частните лечебни заведения работят около 40% от лекарите и специалистите по здравни грижи у нас и се лекува голяма част от българското общество.

Като аргумент за предложената промяна се посочва риск от санкции от страна на Европейската комисия. Към настоящия момент Комисията е обявила само намерението си да предяви иск пред Съда на Европейския съюз. България има обективен и реален шанс да спечели това дело. При висящо съдебно производство промени в законодателството не са препоръчителни, защото Съдът е последният арбитър в този спор.

Съгласно Директива 2014/24/ЕС „публичноправна организация“ е тази, която едновременно е създадена да задоволява нужди от общ интерес без търговски характер, има правосубектност и се финансира или контролира в преобладаваща степен от публични органи. Частните болници в България не отговарят на тези критерии и поради това не следва автоматично да бъдат приравнявани на публичноправни организации, нито държавата да бъде считана за неизпълняваща европейското право на това основание.

Нещо повече: с решение от декември 2024 г. по дело C-550/23 Съдът на Европейския съюз потвърждава досегашния подход към дефиницията за „публичноправна организация“ и подчертава правото на България да адаптира законодателството си спрямо националните особености и нужди.

Затова: Български лекарски съюз настоява законодателните промени в здравеопазването да се основават на правна яснота, равнопоставеност и реална оценка на въздействието, а не на политическа спешност и избирателен подход, които задълбочават напрежението в системата и не водят до по-добра грижа за пациентите".