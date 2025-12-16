Млада жена с втора степен изгаряния по лицето след "билков" пилинг за 630 лв.

30-годишна жена завърши в спешното на "Пирогов" с втора степен изгаряния на лицето, след като се подложи на козметична процедура за освежаване на лицето с билки. Ужасяващият разказ дойде от самата потърпевша, която си е извадила и медицинско свидетелство, след като била окепазена в студио "Галатея" от козметичка на име Петя Делчева.

Лияна Г. от София легнала на кушетката за "билков пилинг" за подмладяване на лицето, но вместо регенериране получила кървене и мъчителни парещи болки. Въпреки, че няколко пъти е уведомила Делчева за проблемите след процедурата, козметичката я уверила, че това е нещо съвсем нормално и ще отмине скоро. Младата жена се влошавала с всяка изминала минута и на 13 декември се озовала в приемното отделение на най-голямата болница за спешни случаи у нас.

Самата Делчева описва себе си като "ортомолекулярен козметолог", медицински козметик, холистичен терапевт и психолог. Холистичните подходи и методи е пренесла не само във философията си за живота, но и в работата си като козметик - борави с бета глюкани, планктон, водорасли и нутриенти, които втрива в кожата на клиентките си.

Проверка на "Труд news" показа, че цените, които Делчева е обявила на сайта си, са повече от внушителни. Пакет процедура с т.нар. "Студена плазма" например струва 1700 лв. Студената плазма е йонизиран газ, създаден с нискочестотен електрически ток.

В интернет Делчева е прикрепила десетки грамоти от свои участия в семинари, но никъде не става ясно дали притежава медицинско образование в областта на дерматологията.

"Вечерта след пилинга болките станаха непоносими, появи се гной и мехури. Потърсих я многократно, но ситуацията беше неглижирана с думите, че „това е нормално“. Състоянието ми се влоши и отидох в "Пирогов", където беше установено изгаряне втора степен. Втори лекар потвърди същото и започнах лечение", разказа в социалните мрежи пострадалата.

След като казусът на Лияна стана обществено достояние в социалните мрежи късно вечерта на 15 декември, Делчева реши да се презастрахова и публикува как трябва да изглежда лицето след билковия пилинг. Лекарите от "Пирогов" обаче имат съвсем различен прочит на ситуацията. Според тях става дума за химическо изгаряне втора степен, като дермата на пациентката е пълна с кръвоизливи.

Пилинг за 630 лева

"Въпреки медицинските документи, отново ми беше казано, че „драматизирам“ и “вдигам аларма излишно” че това бил желаният ефект. Поисках само две неща – информация какво е използвано, за да продължа лечението си на друго място и възстановяване на сумата от 630 лв. Първоначално се съгласи, но след като видя снимките на лицето ми, които пожела да ѝ изпратя, отказа с аргумента, че си е „свършила работата“ и “това било желаният ефект”. Не исках да се стига дотук, опитах да реша всичко по мирен начин. Но след тази наглост нямам друг избор, освен да го направя публично. Не съм получавала никога подобно отношение през живота си, крайно разочарована съм!", споделя младата жена.

Тя споделя с огорчение, че за нея следват месеци възстановяване, година пазене от слънчева светлина, пропуснати празници и време с малкото ѝ дете.

Епикризата от "Пирогов" - втора степен химическо изгаряне. Следват месеци на възстановяване.

"Разказвам това, за да не се случи и на други жени. Отварям една скоба, след като ѝ казах, че ще направя публично достояние ситуацията, реши да ми върне парите и ги преведе по банкова сметка, която ѝ бях изпратила по-рано, но както казват хората: “Късно е либе за китка”, тук вече не става въпрос за пари, а за чувствата и здравето на хората", разказа Лияна.

"Труд news" опита да се свърже с Петя Делчева, но тя не отговаря на оставения за връзка мобилен телефон.

Младата жена реши да направи обществено достояние своя челен сблъсък с опасностите, които крият разкрасителните процедури. Дори невинни такива, пробутани като "билков пилинг".

Лияна с болка споделя, че я чакат трудни Коледни празници, а поне година ще трябва да се пази от слъцето.

Младата жена иска да предпази колкото се може повече хора от подобен краен резултат.