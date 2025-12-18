Двама млади лекари взеха световно признат сертификат

Могат да работят във всяка голяма европейска клиника
Добра новина дойде преди празниците от УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”. Двама млади лекари - д-р Георги Димитров и д-р Вероника Борисова от Клиниката по медицинска онкология успешно положиха високопрестижния изпит на Европейската организация по медицинска онкология (ESMO). С това те се присъединяват към малкия кръг български онколози, притежаващи тази международно призната квалификационна степен. Д-р Вероника Борисова има професионални интереси в областта на рака на дебелото черво, а д-р Георги Димитров - в имуноонкологията.
ESMO Examination е ежегоден, строго стандартизиран изпит, който оценява теоретичните знания и клиничното мислене на специалистите по медицинска онкология. Придобиването на сертификат ESMO е световно признат индикатор за високи професионални стандарти, актуални знания и ангажираност към качествена и съвременна онкологична грижа. Притежанието на този сертификат дава възможност за работа в която и да е голяма европейска клиника.
Тази година повече от 1000 кандидати от цял свят се явиха на изпита. Д-р Георги Димитров постигна изключителен резултат и беше класиран в Категория 1 - топ 25% в световен мащаб, което подчертава неговата задълбочена експертиза и подготовка на най-високо международно ниво. Той е завършил образованието си във Великобритания и България - бакалавърска степен по генетика в University of Leeds и магистърска програма по изследователска онкология в Imperial College London, а през 2020 г. завършва медицина в Медицински университет - София, където е удостоен с отличието “Златен Хипократ”. Притежава сертификат по имуноонкология от Harvard Medical School. Професионалните му интереси са насочени към карцинома на простатната жлеза и рака на гърдата, по-точно към прилагането на нови технологии за получаване на терапевтични ваксини срещу онкологични заболявания.
Две поредни години - 2024-та и 2025-а - той и колегата му доц. д-р Трифон Вълков от Инфекциозна болница изнесоха изключително интересни съвместни презентации по темата на националните срещи, организирани от фондация “МОСТ”. Изработването на ваксини за лечение, а не само за профилактика на онкологични заболявания вече е в доста напреднала фаза по света. Само миналата година са извършени над 150 клинични изпитвания за лечение на рак на простатата, меланом, белодробен карцином и рак на гърдата, като за целта се използват вируси.
“Целта е да хронифицираме карцинома. Да го контролираме, ако не можем да го излекуваме”, уточнява д-р Димитров и допълва, че модерната онкология все по-малко разчита на операцията и все повече на имунната, прицелната и генната терапия.