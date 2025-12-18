Двама млади лекари взеха световно признат сертификат

Д-р Георги Димитров и д-р Вероника Борисова от ИСУЛ преминаха успешно изпита на Европейската организация по медицинска онкология (ESMO)

Могат да работят във всяка голяма европейска клиника

Добра новина дойде преди празниците от УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ”. Двама млади лекари - д-р Георги Димитров и д-р Вероника Борисова от Клиниката по медицинска онкология успешно положиха високопрестижния изпит на Европейската организация по медицинска онкология (ESMO). С това те се присъединяват към малкия кръг български онколози, притежаващи тази международно призната квалификационна степен. Д-р Вероника Борисова има професионални интереси в областта на рака на дебелото черво, а д-р Георги Димитров - в имуноонкологията.

ESMO Examination е ежегоден, строго стандартизиран изпит, който оценява теоретичните знания и клиничното мислене на специалистите по медицинска онкология. Придобиването на сертификат ESMO е световно признат индикатор за високи професионални стандарти, актуални знания и ангажираност към качествена и съвременна онкологична грижа. Притежанието на този сертификат дава възможност за работа в която и да е голяма европейска клиника.

Тази година повече от 1000 кандидати от цял свят се явиха на изпита. Д-р Георги Димитров постигна изключителен резултат и беше класиран в Категория 1 - топ 25% в световен мащаб, което подчертава неговата задълбочена експертиза и подготовка на най-високо международно ниво. Той е завършил образованието си във Великобритания и България - бакалавърска степен по генетика в University of Leeds и магистърска програма по изследователска онкология в Imperial College London, а през 2020 г. завършва медицина в Медицински университет - София, където е удостоен с отличието “Златен Хипократ”. Притежава сертификат по имуноонкология от Harvard Medical School. Професионалните му интереси са насочени към карцинома на простатната жлеза и рака на гърдата, по-точно към прилагането на нови технологии за получаване на терапевтични ваксини срещу онкологични заболявания.

Две поредни години - 2024-та и 2025-а - той и колегата му доц. д-р Трифон Вълков от Инфекциозна болница изнесоха изключително интересни съвместни презентации по темата на националните срещи, организирани от фондация “МОСТ”. Изработването на ваксини за лечение, а не само за профилактика на онкологични заболявания вече е в доста напреднала фаза по света. Само миналата година са извършени над 150 клинични изпитвания за лечение на рак на простатата, меланом, белодробен карцином и рак на гърдата, като за целта се използват вируси.

“Целта е да хронифицираме карцинома. Да го контролираме, ако не можем да го излекуваме”, уточнява д-р Димитров и допълва, че модерната онкология все по-малко разчита на операцията и все повече на имунната, прицелната и генната терапия.