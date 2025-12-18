Пълномаслено сирене срещу деменция

Наблюдаван е и по-нисък риск от болестта на Алцхаймер

По-високата консумация на пълномаслени сирена и пълномаслена сметана води до по-нисък риск от развитие на деменция, сочи ново проучване, публикувано в научното списание Neurology. Изследването не доказва причинно-следствена връзка, а установява статистическа асоциация между тези храни и риска от заболяването.

Към пълномаслените сирена спадат продуктите с над 20% масленост. Пълномаслената сметана обикновено съдържа между 30% и 40% мазнини.

Изследователите са анализирали данни от 27 670 души със средна възраст 58 години в началото на проучването. Участниците са проследявани средно 25 години, като през този период при 3 208 от тях е диагностицирана деменция.

Изследването сравнява хора, които консумират 50 грама или повече пълномаслено сирене дневно с такива, които приемат под 15 грама. Петдесет грама сирене се равняват приблизително на половин чаша настъргано сирене.

Учените установяват, че по-високият прием на пълномаслено сирене е свързан с 13% по-нисък риск от деменция. При съдовата деменция рискът е с 29% по-нисък.

Наблюдаван е и по-нисък риск от болестта на Алцхаймер сред хората с по-висока консумация на пълномаслено сирене.