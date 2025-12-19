Варненската университетска болница се сдоби с мамограф за научни изследвания

Разработват иновативни методи за ранна диагностика и скриннг на рак на гърдата

Варненската университетска болница “Св. Марина” се сдоби с мамографска система от последно поколение, която ще се използва за научни изследвания в областта на ранната диагностика. Инвестицията от над 700 000 лв. е осигурена от Медицинския университет по проект “Повишаване на транслационните постижения в медицината”, финансиран от ЕС чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. Новата системата поставя основите на изследователски център по образна диагностика на млечната жлеза, в който ще се реализират проучвания в областта на планарната и тримерната контрастна мамография - както за проследяване на заболяването, така и като скрининг метод при жени с плътни гърди.

„Това е най-модерният мамографски център в България, който създава широки възможности за обучението на специализанти и докторанти и за разработката на иновативни методи и експериментални модели за по-точно и навременно откриване на злокачествени заболявания на млечната жлеза, които в перспектива да бъдат внедрени в клиничната практика“, заяви ректорът на МУ-Варна проф. Димитър Райков, който откри мамографската система заедно с изпълнителния директор на УМБАЛ “Св. Марина” проф. Силва Андонова.

Тя посочи, че най-голямата болница в Североизтока предоставя комплексно лечение на онкоболни пациенти, а изпълнението на този проект ще допринесе за ранната диагностика, включително при генетично предразположени пациентки.