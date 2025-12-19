Диетите увреждат имунитета

В сезона на вирусите си набавяйте достатъчно белтъчини

Диетите повишават тревожността и увреждат здравето, защото отслабват имунитета. Имунните клетки се нуждаят от протеини, витамини и минерали - C, D, витамини от група B и цинк - за да функционират. В студените месеци включете протеини в менюто си: месо, риба и бобови растения.

За добрата функция на червата, която влияе върху имунитета, е важно да включите фибри в диетата си, които можете да получите от зеленчуци (задушените и печените са за предпочитане през зимата), както и от зърнени храни и горски плодове.

Говорете с вашия лекар за прием на добавки с витамин D, тъй като през зимата, без слънце, той не се произвежда от организма, което се отразява негативно на настроението и имунитета ви.