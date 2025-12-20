Децата на разведени родители са с 61% по-висок риск от инсулт

Преживяването на развод на родителите в детството може да увеличи риска от инсулт в напреднала възраст, дори ако детето не е било жертва на физическо насилие. Това показва ново изследване на учени от САЩ и Канада, публикувано в специализираното американско списание PLOS ONE.

Анализът включва данни от 13 205 американци над 65 години, част от Системата за наблюдение на поведенческите рискови фактори. От участниците 7,3% съобщават, че са преживели инсулт, а 13,9% – че родителите им са се развели преди навършване на 18 години.

След отчитане на фактори като възраст, доходи, депресия, диабет и тютюнопушене, изследователите установяват, че хората, преживели родителски развод, са с 61% по-склонни да претърпят инсулт в напреднала възраст. Този ефект се проявява еднакво както при мъжете, така и при жените.

Авторите на изследването предполагат, че хроничният стрес в детството може да играе ключова роля. Семейните конфликти, икономическата несигурност и чувството за нестабилност могат да „пренастроят“ стресовите системи и сърдечно-съдовата регулация за цял живот. Повишен риск от хипертония, нарушения на съня и последваща депресия – всички известни рискови фактори за инсулт – също се посочват като възможни посредници.

Изследователите подчертават, че резултатите не доказват причинно-следствена връзка, но показват, че събитията в детството трябва да се вземат предвид при оценката на дългосрочния риск за сърдечно-съдовата система.