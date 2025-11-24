Биомаркери за всички болни от рак

Пациентски организации предлагат

Държавата да осигури целия спектър от биомаркерна диагностика за всички онкоболни у нас, призовават пациентски организации с писмо до Министерство на здравеопазването и НЗОК. Организациите твърдят, че съществуващата амбулаторна процедура, по която следва да се заплащат специфични изследвания на онкоболни пациенти не е използвана от нито един нуждаещ се.

А новата процедура, обнародвана в Държавен вестник преди дни, предвижда два вида генетични изследвания, но не за всички хора с рак. Боряна Ботева от Сдружение за развитие на българското здравеопазване определя процедурата като дискриминационна, защото е направена само за новооткрити пациенти.

Сдружение за развитие на българското здравеопазване, Българска асоциация за закрила на пациентите, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания настояват да се премахне дискриминиращото изискване и втората процедура да се адаптира така, че да обхване останалите пациенти, които имат нужда от биомаркерна диагностика, за да се избере най-подходящото за тях лечение.

“Всички пациенти, които имат нужда от биомаркерна диагностика, да бъдат изследвани, като изследванията се заплащат от обществения фонд. Да няма дискриминация на новооткрити, на рецидивии. Ракът си е рак.”, настоява Боряна Ботева.