Проф. д-р Цветалина Танкова, ендокринолог: Половината от хората с диабет не знаят, че са болни

Затлъстяването, фамилната обремененост и стресът на работното място са рискови фактори

У нас се откриват 20 хил. нови пациенти всяка година

По данни на Международната диабетна федерация от тази година един от всеки 9 човека в света живее със захарен диабет. Това са над половин милиард души или 11,1% от световното население. У нас са близо половин милион и всяка година диагнозата се поставя на нови 20 хил. човека. Още по-лошото от постоянно нарастващия брой на пациентите е, че половината от хората с диабет не знаят, че страдат от болестта и разбират това, едва когато получат увреждане на сърцето, съдовете, бъбреците, зрението.

Данните съобщи на пресконференция по повод Световния ден на диабета проф. д-р Цветалина Танкова, началник на Клиниката по диабетология към УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” - София, член на УС на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD) и на УС на Българското дружество по ендокринология. Тази година фокусът бе поставен върху захарния диабет на работното място.

“Глобалната картина показва, че 7 от 10 възрастни с диабет или 412 милиона души са в трудоспособна възраст, като 3 от 4 от тях са изпитвали напрежение, депресия, изолация или друго психично състояние на работното място заради това, че имат диабет. Данните показват още, че 4 от всеки 5 възрастни с диабет са преживявали бърнаут заради трудността да съвместяват ежедневните задължения на работното си място с контрола на заболяването”, каза проф. Танкова, обобщавайки, че работното място може да е скрит рисков фактор за диабет като източник на стрес, стигматизиране и страх от загуба на работата.

Тя добави още, че повече от 90% от всички хора със захарен диабет страдат от тип 2, рискови фактори за който са наднорменото тегло и затлъстяването, фамилната обремененост, обездвижването, наличието на сърдечно-съдово заболяване, артериална хипертония, дислипидемия, поликистозни яйчници, омазнен черен дроб, и особено - гестационен диабет. При едно от всеки 5 живи раждания се открива хипергликемия по време на бременността, което създава риск както за майката, така и за плода, но проблемът не приключва с раждането. Тези жени трябва да бъдат много строго наблюдавани през целия си живот, защото има риск да развият диабет.

Докато при захарен диабет тип 2 е особено важна превенцията на усложненията, която може да стане с медикаменти и с промяна в начина на живот и навиците, при тип 1 овладяването на заболяването става само с медикаменти.

“Преди десетина години бяхме на едно от последните места в Европа по лечение и контрол на диабета, но сега нашите пациенти имат достъп до най-модерните терапии за захарен диабет тип 1 и тип 2 в света. Специално за тип 2 има нови групи медикаменти, с които контролираме не само кръвната захар, а и теглото, и артериалното налягане. Те имат благоприятен ефект върху сърцето, съдовете, бъбреците, мозъка, черния дроб - медикаменти с много ефекти. През последните години в лечението на диабет тип 1 сериозно навлязоха технологиите - инсулинови помпи, сензори за продължително наблюдаване нивото на глюкозата, помпи със сензори, затворени системи, които вършат много дейности, които преди човек е вършил сам, като измерване нивото на кръвната захар и инжектиране на инсулин например. Важното е, че имаме достъп до тези съвременни средства - и за двата типа диабет, както и подкрепата на институциите по отношение на съвременните терапии”, каза проф. Танкова.

Тя посочи още една тревожна статистика - два пъти повече хора от тези с диабет са с предиабет - състояние, при което тялото има проблеми с регулирането на инсулина, но все още няма диабет тип 2. “Предиабетът е обратимо състояние. Най-ефективният начин е промяната в начина на живот. Това може да стане и с някои медикаменти, но на този етап най-важен е контролът на телесното тегло”, каза проф. Танкова и напомни, че затлъстяването отваря вратата не само за диабета, а и за над 200 други заболявания.