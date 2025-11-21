В болница „Пирогов“ отбелязаха 125 г. от създаването на болницата на Червения кръст

Болница „Пирогов“ отбеляза 125 г. от създаването на болницата на Червения кръст. Молебен за здраве беше отслужен от патриарх Даниил, който след това поздрави работещите в лечебното заведение.

Преди всичко благодарим на Бога за неговия промисъл за човешкия род, за изцелението и спасението на човешкия род, каза в поздравлението си патриархът. Освен физическо здраве, за нас са необходими и добродетели, с които да можем да опазим даровете, които Господ ни е дал, и една от най-важните добродетели е благодарността, каза още той.

Тази годишнина за работещите в „Пирогов“ е признание за труда им. От работа и от напрежение пропускаме годишнини и празници, тъй като основният ни приоритет е работата ни. Когато човек работи, не му остава много време за празнуване, каза директорът на спешната болница д-р Валентин Димитров.

В сградата на болницата на Червения кръст, създадена през 1900 г., в момента се помещават Клиниката по кардиология, Клиниката по инвазивна кардиология и Клиниката по вътрешни болести. Към момента в същата сграда се помещава и строук център – за диагностика и лечение на инсулт. Този център ще бъде преместен на друго място, тъй като започва работата по проект, съвместно с Министерството на здравеопазването, посочи д-р Димитров.

Началото на лечебното заведение е през 1900 г. в стара сграда, предвидена за склад. С последващо решение на властите и с помощта на Червения кръст през 1909 г. се изгражда сегашната сграда, в която сега се помещават трите клиники. Оттогава дори подовите плочки са запазени и реставрирани, като на гърба на всяка плочка е изписано „1909 година“, каза още той. Това е началото на болница „Пирогов“ до 1951 г., когато се преименува на Институт „Пирогов“, а след това започва изграждането и на останалите сгради, които днес са част от лечебното заведение. В началото болницата започва да функционира с шест легла, след това броят им се увеличава на девет, докато през 1909 г. броят им достига до 60, обясни д-р Валентин Димитров. В момента лечебното заведение разполага с 800 легла, отделно има резервни, а в него работят 2576 лекари, медицински сестри, санитари и административен персонал.

Преди 125 г. започна от един склад, който е превърнат в училище за милосърдни сестри, каза Христо Григоров, председател на Българския Червен кръст (БЧК). След това е трансформиран в болница. Тук се формира българското здравеопазване. В момента болницата е пример и надежда, че здравеопазването ще продължи да се развива и да помага на хората. Силата ни е, защото сме заедно, добави той.

Директорът на болница „Пирогов“ награди лекари, работещи в лечебното заведение, както и Христо Григоров, генералния директор на БЧК проф. Красимир Гигов, директора на Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Александър Джартов и др.