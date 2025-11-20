Пием, пушим и твърдим, че живеем здравословно

Автор: Труд news
Здраве
Българите вярват на лекарите, но се “лекуват” по интернет.

Българите вярват на личния си лекар, но не ходят на профилактични прегледи

Искаме да откажем вредните храни, обаче ги ядем

Най-голямото здравно проучване в Европа

Резултатите от най-голямото здравно проучване в Европа, направено по поръчка на STADA, показва интересни парадокси, отнасящи се до българската народопсихология и начина ни на живот. Те бяха дискутирани на специално събитие “Здравето в числа: Как оценяваме и се грижим за здравето си? България в глобалното здравно огледало”. Проучването е осъществено през пролетта на 2025 г. и в него участват онлайн 27 хил. души между 18 и 76 години от 22 държави, включително 1000 души от България.

Според получените резултати по-малко от половината българи - 40%, декларират, че водят здравословен начин на живот. В Европа този процент е 51. Най-здравословно живеят испанците (68%) и това кореспондира с най-високата продължителност на живота в тяхната страна - средно 84 години. У нас мъжете живеят с 10 години по-малко от испанците, а жените - с 5. На този фон ние твърдим, че сме в добро или много добро физическо и психично здраве.

13% от българите признават, че живеят нездравословно. От тях 31% нямат мотивация да го правят и също толкова нямат време през деня. Положителна тенденция се забелязва при младите и по-интелигентни хора, които имат и по-високи доходи. Те се грижат за здравето си, спортуват и внимават как се хранят. Употребяват и все по-малко алкохол. 58% от 18-25-годишните искат да променят начина си на живот.

В топ 3 на нездравословните навици попадат употребата на кафе и енергийни напитки (77% от европейците и 86% от българите), тютюнопушенето (съответно 31% и 50%), алкохолът (34% в ЕС срещу 40% у нас). Цигарите служат срещу стрес, алкохолът - за отпускане и добър сън, обясняват нашенци.

Въпреки че сме в дъното на класацията по здравословен начин на живот (след нас има само 4 държави), две трети от българите твърдят, че са в много добро и добро физическо здраве, което е над средното за страните, участвали в проучването (56%), а 80% - и в добро психично здраве. Въпреки последното 60% признават, че са били близо до бърнаут (прегаряне).

Приемаме здравни съвети най-често от членове на семейството (60%), партньор (56%), лекари и приятели (44%). По интернет се “лекуват” 22%, а 10% се влияят от инфлуенсъри. Най-честите мерки, които взимат българите, са: добри хигиенни навици (69%), прием на витамини и добавки (66%), здравословна диета (52%), физическа активност (50%). По отношение на здравословното хранене се наблюдава голяма пропаст между осъзнаването и реалните действия. 87% от европейците и 85% от българите смятат, че здравословното хранене помага за предотвратяване на заболявания. В същото време здравословно се хранят 57% от европейците и 52% от българите.

Жените са по-активни и посещават задължителните профилактични прегледи (73%), от мъжете го правят 53%, като най-редовни са хората над 55 г. Не ходят при личния си лекар 37% и по това сме около средните данни за Европа. Причините да не посещаваме лекар варират от “нямам нужда” и “нямам време” до страх от лоша диагноза.

Проучването показва, че доверието в здравната система е крехко. Едва 37% от българите, при средно за Европа 58%, са доволни от системата на здравеопазване. Като цяло, българските граждани нямат усещането, че имат равен достъп до медицински грижи и услуги. Само 28% смятат, че здравната система е справедлива, при 51% средно за Европа. С най-голямо доверие се ползват общопрактикуващите лекари (56%), учените (55%) и фармацевтите (48%), следвани от други медицински специалисти (45%), Google (28%) и изкуствен интелект (17%).

Две трети от българите не биха настанили свой близък човек в дом за възрастни хора, но 20% биха го направили. В Европа 47% са благосклонни към подобни заведения. Лично за себе си 78% от българите не биха обмислили да живеят в старчески дом.

