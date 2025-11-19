Поморийка стана кръводарител на 61 г.

В акция в родния ѝ град

Дългогодишна читалищна деятелка от Поморие стана кръводарител на 61 години. Тя доказа, че никога не е късно да се включиш в кръводарителска акция за първи път – стига да имаш желание и здравословното състояние да позволява, коментираха медици.

Жулиета Малчева се включи в акция по кръводаряване, организирана от Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас и Община Поморие.

„Реших да се включа, докато годините все още ми позволяват, за да може някой да бъде спасен. Сега се чувствам осмислена и окрилена. Смисълът на един човек в този свят е само ако помага на друг“, сподели кръводарителката.