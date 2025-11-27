Днешните мъже имат 30 на сто по-ниски нива на тестостерон

Отклоненията в развитието на мозъка могат да се открият много преди раждането

Първата конференция за биохакинг се състоя у нас

Експерти в търсене на дълголетието

Биохакинг, дълголетие и цялостна трансформация - от физическо здраве до емоционален баланс, ментална яснота и социално благополучие - бяха темите на първото издание на конференцията BetterSelf през ноември по идея на д-р Жасмина Маджид. Водещи експерти в областта на ендокринологията, диететиката, менторството и превантивната медицина представиха ценни знания и практически инструменти за подобряване на физическото, емоционалното и менталното здраве. Сред тях бяха д-р Иван Сигридов - акушер-гинеколог, д-р Енджи Касабие - нутриционист, д-р Константин Маламов - специалист по регенеративна медицина, дерматологът д-р Камелия Присадашка, Десислава Дамянова - експерт по емоционална интелигентност.

Като водещ специалист по проследяване на високорискови бременности и привърженик на холистичния подход към майчиното и ембриофеталното здраве, д-р Сигридов представи темата за вътреутробните сигнали за риск от невроразвитийни нарушения, включително разстройства от аутистичния спектър. Той насочи вниманието към нарастващата честота на тези състояния по света. Акушер-гинекологът сподели, че в своята клинична практика прилага маркери за проследяване на вътреутробното развитие на мозък, което започва още от първите седмици на бременността.

“Мозъкът преминава през пик на неврогенезата между 16-а и 20-а гестационна седмица и бурно развитие на синаптичните връзки между 28-а и 36-а седмица, а при раждането бебето има около 86 милиарда неврона - почти колкото възрастен човек”, обясни д-р Сигридов.

Той подчерта значението на фактори като токсини, хранене и майчин стрес, които могат да окажат влияние върху мозъчното развитие още в утробата. Добрата новина по думите му е, че мозъкът е невропластичен - при навременно диагностициране и таргетиране на рисковите фактори някои невроразвитийни проблеми могат да бъдат предотвратени или значително намалени.

Д-р Константин Маламов преведе аудиторията през теми като значението на суперхраните, възстановяващия сън и силата на навиците за дълголетие. Сред акцентите на неговата презентация беше обсъждането на един от най-актуалните проблеми на модерния човек - спадът на тестостерона при мъжете и влиянието му върху енергията, концентрацията и метаболизма. Д-р Маламов сподели научни данни, според които нивата на тестостерон днес са с над 30% по-ниски в сравнение с предходните поколения, вследствие на хроничния стрес, липсата на движение и излагането на ендокринни разрушители от околната среда. Той предложи иновативни решения за превенция и възстановяване на хормоналния баланс, включително оптимизация на съня, контрол на нивата на кортизол, използване на пептиди и микроелементи като цинк и магнезий, както и прилагането на хормонозаместителна терапия под медицински контрол.

Д-р Маламов засегна и темата за влиянието на захарта върху клетъчното стареене и необходимостта от контрол на инсулина като ключов фактор за дълголетие. Той насочи вниманието, че ограничаването на захарта и регулирането на инсулиновите пикове могат да забавят стареенето на клетките.

“Вярвам, че знанието е най-мощната форма на превенция - каза Жасмина Маджид, основател на BetterSelf. - От години изследвам науката за дълголетието и черпя опит от хора, които променят представите ни за човешкия потенциал. Някъде по този път си дадох сметка, че имам огромния късмет да се уча лично от тях. Исках да създам платформа, която обединява умове, идеи и опит, пространство, в което науката и човечността се срещат. BetterSelf не е просто конференция, а интелектуално общество, което вдъхновява хората да поемат контрол над собственото си здраве и бъдеще.”