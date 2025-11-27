Децата, знанието и здравето са  във фокуса на застрахователи

“Пази важните неща”

Предстои първото национално състезание по киберсигурност

“Пази важните неща” е социално отговорната кампания на застрахователна компания ЛЕВ ИНС, която е продължение на над 20-годишните усилия на застрахователите за опазване живота и здравето на децата на пътя и сигурността им в интернет. След “Пази детето на пътя” и “Пази детето в интернет”, сега, в третия етап на кампанията, се акцентира върху образованието и превенцията, като обект стават и възрастните.

Основните цели на обновената социално отговорна кампания бяха представени от Валентин Илиев и Владислав Милев, изпълнителни директори на ЛЕВ ИНС. Те са повишаване на киберсигурността и дигиталните умения сред децата и техните родители; споделяне на знания и превенция чрез образователни инициативи; развиване на основни знания по отношение на здравето и опазването на живота. “Пази важните неща” е насочена към темите, които са най-важни за компанията - киберсигурност, образование, здраве.

През следващите три години ще се реализират поредица от безвъзмездни инициативи в цялата страна, сред които първото Национално състезание по киберсигурност за ученици, както и онлайн обучения за ученици в училищата за безопасно придвижване с велосипеди, тротинетки и други двуколесни превозни средства. Ще бъде създаден наръчник за дигитална сигурност на работното място за работещите. За възрастните ще има безплатни уебинари с практични съвети за безопасно онлайн поведение - при използване на социални мрежи, банкиране и пазаруване.

Благодарение на наличната богата база данни за здравното състояние на населението ще се организират и безплатни уебинари за предпазване от болести с голямо социално значение.

На сайта на инициативата - vajniteneshta.bg - е качен регламентът за предстоящото национално състезание по киберсигурност, което ще обхване ученици от цялата страна. Там е качен и филмът “Киберпрестъпност”, финансиран от застрахователната кампания, който може да бъде изтеглен и гледан безплатно.