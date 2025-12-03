УМБАЛ с призив за благородна кауза: Бургас пред рекорд в кръводаряването

10 000 дарители за годината

Бургазлии могат да поставят невиждан рекорд в кръводаряването. От Отделението по трансфузионна хематология на държавната болница УМБАЛ-Бургас отправиха призив към всички желаещи през последния месец на годината – декември – да се включат в голяма кръводарителска кампания, чиято цел е да бъде постигнат рекорден брой от 10 000 кръводарители до края на 2025 г.

През 2024 г. болницата постави исторически рекорд за цялото организирано кръводаряване в региона – 10 833 желаещи и 9176 дарители. Данните сочат, че тази година бройката отново ще бъде надмината, а желанието на екипа е да приключат годината с 10 000 дарители.

„Бургазлии винаги са доказвали своята съпричастност и готовност да помагат. Нека обединим усилия и направим добро дело преди празниците. Всеки дарител може да спаси три човешки живота“, обясняват от сектора по кръводаряване.

Известни личности също подкрепят каузата със своите „Гласове за живот“. Сред тях са певците Тони Димитрова, Красимир Аврамов и Коцето Калки, актьорите Асен Блатечки и Георги Низамов, както и телевизионният водещ Мариян Станков – Мон Дьо, съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ.

Важно е да се знае, че всяко даряване може да спаси до три човешки живота и че кампанията е отворена за всички здрави хора на възраст от 18 до 65 години. Кръводаряването е безопасно и полезно, а дарителите получават два дни платен отпуск, който могат да използват за сливане на празничните дни и по-дълга ваканция, допълват от Кръвния център.