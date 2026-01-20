По 6500 българи влизат на ден в болница

Още по темата: Близо 4200 са хоспитализираните заради грип и ОРЗ 20.01.2026 15:29

При децата най-честите диагнози са бронхит и пневмония

По 6500 българи влизат средно на ден в болница, сочет данните на Националната здравно информационна система (НЗИС). Там са регистрирани почти 130 000 хоспитализации за първите 20 дни от 2026 г. От тях по спешност са приети 71 483 души.

Припомняме, през миналата година бяха отчетени рекордните 2,6 млн. хоспитализации, от тях половината по спешност.

От данните на НЗИС става ясно, че най-много приеми според населението са осъществени в Плевен – 350 на 10 000 души, което като общ брой постъпили в лечебно заведение прави 7549 души за 20 дни. На второ място е област Пловдив, където от началото на 2026 г. са били хоспитализирани 327 души на 10 000 население или 20 800 пациенти. Третата позиция е за София, където в болница са влезли 37 176 пациенти, което прави 286 на 10 000 население.

В топ 10 на областите с най-много хоспитализации попадат още Русе, Пазарджик, Бургас, Смолян, Стара Загора, Варна и Благоевград. Средната продължителност на престоя в болниците е 3,46 дни, като най-дълго са лежали пациентите в Смолян – над 5 дни.

При децата най-честите диагнози са бронхиолит, респираторен дистрес и пневмония.