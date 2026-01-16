Варикоцелето при млади мъже е причина за безплодие

Състоянието се наблюдава винаги на левия тестис

В края на миналата година лекарите от Клиниката по урология и андрология на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” извършиха безплатни прегледи на мъже между 18 и 25 години за тумори на тестисите и на мъже от всякаква възраст - за рак на простатата.

Осемнайсет млади мъже са се възползвали от скрининга за тумори на тестисите, отчитат от лечебното заведение, като половината са дошли, тъй като имат фамилна обремененост (роднина от мъжки пол по права линия със злокачествено заболяване на тестисите). При петима от изследваните е открито варикоцеле - абнормено разширение на вените, обвиващи тестиса, което е основна предпоставка за мъжки стерилитет. Четирима са се оказали с простатит (възпаление на простатната жлеза, което причинява затруднения при уриниране).

“Въпреки че не открихме пациенти с тумор на тестисите, кампанията имаше смисъл, тъй като варикоцелето при млади мъже е един от основните фактори за безплодие. Състоянието се наблюдава винаги на левия тестис заради анатомични особености, които понякога водят до застой на кръвта в тестикуларната вена, което пък е предпоставка за нарушение в спермогенезата (образуване на мъжки полови клетки).” Това обясни началникът на Клиниката по урология и андрология на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” проф. д-р Йорданка Узунова.

Тя се обърна с призив към личните лекари да бъдат особено бдителни за такива изменения при момчетата над 15-годишна възраст и при най-малкото съмнение да ги изпращат за консултация с уролог и извършване на специфични изследвания. “Едно време за тези изменения се следеше по време на наборните комисии за влизане в казармата, докато сега младите мъже не са обхванати по никакъв начин, а това води до сериозни репродуктивни проблеми”, категорична е проф. Узунова.