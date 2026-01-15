Подсладителите са вредни в големи дози

Предизвикват проблеми с храносмилането и имунитета

Някои от съединенията им са канцерогенни

Първият заместител на захарта - захаринът - е открит още през 1879 г. Постепенно с годините се появяват аспартам, ксилитол, сорбит, еритритол, стевия и др. Общото между тях е, че не съдържат калории и, понеже се използват в малки количества, излизат евтино на хранителната индустрия. Те не предизвикват резки скокове на кръвната захар, но предозирането с тях може да доведе до странични ефекти.

И естествените, и изкуствените заместители могат да бъдат както полезни, така и вредни. Например аспартамът, сукралозата, захаринът, стевията и ксилитолът действат като антибиотици с тесен спектър на действие, когато се приемат в прекомерни количества. Те потискат полезните бактериални щамове като Lactobacillus и Bifidobacterium, което насърчава растежа на опортюнистични (спящи) бактерии, причиняващи заболяване при определени обстоятелства. Тези промени могат да доведат до бактериален свръхрастеж и синдром на раздразнените черва, чиито признаци могат да включват подуване на корема, газове, нестабилна дефекация и дори промени в настроението. В края на краищата, хормонът на щастието серотонин се произвежда от чревните бактерии.

Прекомерната консумация на заместители намалява усвояването на хранителни вещества и следователно влияе негативно върху имунната система. Това е така, защото червата са заобиколени от множество лимфни съдове, които съдържат лимфоцити, откриващи всичко, което влиза в червата и би могло да бъде вредно. Това води до нарушаване синтеза на мастни киселини, който има противовъзпалителен ефект.

Друго негативно последствие от употребата на заместители на захарта е, че сладкият вкус без последващия енергиен тласък заблуждава мозъка и панкреаса. Тялото очаква глюкоза и инсулинът се отделя “напразно” - не успява да намери целта си. Това може да доведе до прекомерно производство на инсулин и намалена инсулинова чувствителност, основен предшественик на диабет тип 2. Мозъкът спира адекватно да свързва сладкия вкус със ситостта, което води до глад и желание за истински, висококалорични сладкиши. Може да се стигне и до наддаване на тегло, тъй като тялото, измамено от сладкото, започва да изисква повече енергия от други източници, което води до преяждане.

Някои заместители на захарта (като сукралозата) могат да образуват токсични съединения, а именно хлоропропаноли, при нагряване. Тези съединения са потенциално опасни за здравето, тъй като са канцерогенни и могат да повлияят негативно на мъжката плодовитост.

Изводът е, че ако не ви се налага, не е необходимо да ползвате подсладители и диетични храни. По-добре постепенно ограничете захарта.