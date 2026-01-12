Варна ще е в грипна епидемия от 14 януари

Във Варна и областта да бъде обявена грипна епидемия от 14 януари, реши Областният съвет за борба с грипа и ОРЗ. Причината е резкия скок на заболеваемостта, която след празниците е достигнала до 239 на 10 000 души, обясни директорът на Регионалната здравна инспекция проф. Цонко Паунов. Засегнатите са болни основно от грип тип А.

До часове здравното министерство трябва да издаде заповед за въвеждане на противоепидемичните мерки. Те включват спиране на плановите операции и свижданията в болниците, на детските консултации и имунизации и задължително носене на маски в здравните заведения.

Забавачките и яслите няма да бъдат затворени, но ще въведат стриктен сутрешен филтър при приема на деца. Решение дали учениците да провеждат занятия онлайн ще вземе просветното министерство. По данни на РЗИ-Варна в момента отсъстващите по болест ученици във Варна са около 14%, а на места в региона процентът е над 30 на сто.