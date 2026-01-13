Стана ясно къде заболеваемостта от грип нараства най-бързо

През изминалата седмица, периода от 5 до 11 януари, в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ са доказани 72 положителни проби за грипни вируси. Това стана ясно, на среща на министъра на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов с директорите на 28-те Регионални здравни инспекции по повод актуалната епидемична обстановка в страната.

По думите на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, към момента повишена грипна активност се отчита в Бургас, Добрич и Силистра.

От утре временни противоепидемични мерки влизат в сила за област Варна.

Данните за заболеваемостта показват нарастване в броя на регистрираните остри респираторни заболявания (ОРЗ), като през изминалата седмица тя е достигнала 133,17 на 10 000 души население.

През последните седмици се наблюдава високо разпространение на грип тип А/H3N2 в редица държави от Европейския съюз. Увеличава се броят на доказаните случаи и в България, поради което е необходимо да се засили вниманието през следващите седмици върху надзора на грип и ОРЗ.