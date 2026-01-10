Учените смятат, че са открили как хората могат да възстановят загубеното си зрение

Милиарди хора по света изпитват някакъв вид зрително увреждане, като много милиони живеят с почти пълна слепота. С такъв изумителен брой хора, на които функционално липсва най-основното ни чувство за ориентиране в света, учените с нетърпение търсят методи за възстановяване на човешкото зрение. Но докато други членове на животинското царство демонстрират забележителни методи за регенерация на зрението , бозайниците до голяма степен нямат тези възстановителни способности, пише Popular Mechanics.

Въпреки това, може да не сме напълно лишени от биологични предимства и учените се надяват, че разбирането на начините, по които тялото ни възстановява известно ниво на зрение след нараняване, би могло да доведе до терапии за заболявания, свързани със зрението.

В човешкото тяло се приема за даденост, че невроните не се регенерират след увреждане. Но това не обяснява как хората сякаш са възстановили някои способности, включително зрение, след травматично нараняване . За да проучат това, учени от университета Джонс Хопкинс в Мериленд изследвали какво се случва между връзките на клетките в зрителната система и невроните в мозъка при мишки след нараняване. Въпреки че невроните не се възстановяват, изследователите забелязали, че оцелелите клетки увеличават разклоняването си, което позволява повече връзки в мозъка. В крайна сметка този процес на разклоняване – известен като „поникване“ – води до почти същия брой връзки, както преди нараняването. Резултатите от това проучване са публикувани в списание JNeurosci.

„Централната нервна система се характеризира с ограничен регенеративен потенциал, но поразителни примери за функционално възстановяване след нараняване при животински модели и хора подчертават способността ѝ за ремонт“, пишат авторите. „Тук ние […] изследваме за първи път еволюцията на структурните и функционалните промени в терминалните полета на увредената зрителна система.“

Въпреки че мишките в проучването се възстановиха до известна степен, учените бяха изненадани да видят, че възстановяването не е еднакво при всички полове. Мъжките мишки показаха подобрени възстановителни способности, докато женските мишки претърпяха по-бавно и непълно възстановяване в сравнение. Макар и необяснимо откритие, феноменът не е напълно неочакван.

„Жените изпитват по-продължителни симптоми от сътресение или мозъчно нараняване, отколкото мъжете“, каза в прессъобщение Атанасиос Александрис от университета „Джонс Хопкинс“, водещ автор на изследването . „Разбирането на механизма зад наблюдаваното от нас поникване на клони – и какво забавя или предотвратява този механизъм при жените – би могло в крайна сметка да насочи към стратегии за насърчаване на възстановяването от травматични или други форми на неврални увреждания.“

Докато тялото на бозайниците предлага ефективни стратегии за възстановяване на зрението, учените търсят в цялото животинско царство методи за очна регенерация. През август 2025 г. учените съобщиха за вътрешните генетични механизми на способността на ябълковия охлюв да възстановява очите , а няколко месеца по-рано друг екип постигна частично възстановяване на зрението при мишки, като използва еволюционните стратегии на рибата зебра.

Засега хората нямат методи за пълно регенериране на клетки, които могат напълно да възстановят така необходимото ни зрение. Но учените нетърпеливо търсят улики, за да разкрият тази биологична тайна – независимо дали в отдалечени типове или в собствените ни тела.