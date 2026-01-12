"Вторият мозък в корема"– ключът към по-добро настроение и здраве

Знаехте ли, че в червата ни се крие собствена нервна система, с толкова неврони, колкото гръбначният мозък? Тази чревна нервна система контролира не само храносмилането, но и оказва значително влияние върху настроението, стреса и дори способността ни да мислим и вземаме решения.

Макар и различна от мозъка в черепа, чревната нервна система е тясно свързана с него. С помощта на микробиотата – общността от бактерии в червата – тя регулира хормоните на стреса, влияе върху тревожността, паметта, мотивацията и социалното поведение.

Влияние върху вземането на решения

Сигналите от червата се предават чрез блуждаещия нерв, като участват в регулирането на емоциите, мотивацията и импулсивността. Например, при млади хора, които злоупотребяват с алкохол, функционирането на тази система е свързано с емоционалната обработка.

Значение за здравето

Чревната микробиота оказва влияние върху физическото и психическото здраве. Нарушенията в нея могат да бъдат свързани с депресия, тревожност, невродегенеративни заболявания и дори дългосрочни ефекти след инфекции като COVID-19.

Как да поддържаме „втория мозък“

- Разнообразие от фибри – плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни укрепват микробиотата.

- Ферментирали храни – кисело мляко, кефир, кисело зеле подхранват полезните бактерии.

- Ограничаване на захарта – излишната захар стимулира растежа на вредни бактерии и възпаление.

Основното

Чревната нервна система контролира храносмилането и е тясно свързана с мозъка, като влияе върху настроение, стрес и мислене. Здравата микробиота подпомага производството на серотонин и други хормони, които регулират апетита, емоциите и реакцията на стрес. Подкрепата ѝ чрез правилно хранене подобрява както храносмилането, така и общото благосъстояние на мозъка.