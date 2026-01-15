Д-р Стефан Митев: Дрехи с пробиотици? Поредната шарлатания!

Автор: Д-р Стефан Митев
Дрехи с пробиотици? Само това не бях чувал. Но явно е факт.
Жената от снимката твърди, че нейното поло (или каквото е там) съдържа "микроскопични къщички" за здравословни бактерии. Добавен е и специфичен щам - бактерията Bacillus subtilis. Тя уж действа благоприятно на "кожния микробиом".
Жената се чувствала супер и всичко е точно.
Сигурен съм, че в определени среди дрехите с пробиотици ще станат хит.
Най-вече сред богати разтревожени хора, които са и основните жертви на шарлатаните. Плацебо ефектът действа силно. Повярвайте ми. Особено, ако си набутал много пари.
Не ви трябват дрехи с пробиотици.
Носете си новите дрехи, момчета. Без пробиотици.
*Заглавието е на редакцията