Д-р Стефан Митев: Дрехи с пробиотици? Поредната шарлатания!

Дрехи с пробиотици? Само това не бях чувал. Но явно е факт.

Жената от снимката твърди, че нейното поло (или каквото е там) съдържа "микроскопични къщички" за здравословни бактерии. Добавен е и специфичен щам - бактерията Bacillus subtilis. Тя уж действа благоприятно на "кожния микробиом".

Жената се чувствала супер и всичко е точно.

Сигурен съм, че в определени среди дрехите с пробиотици ще станат хит.

Най-вече сред богати разтревожени хора, които са и основните жертви на шарлатаните. Плацебо ефектът действа силно. Повярвайте ми. Особено, ако си набутал много пари.

Не ви трябват дрехи с пробиотици.

Носете си новите дрехи, момчета. Без пробиотици.



*Заглавието е на редакцията