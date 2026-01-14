Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран в България

Вирусното заболяване се предава при ухапване от заразен комар

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас миналата седмица. Заразеният е в добро състояние. Това каза във Варна д-р Ангел Кунчев, главен здравен инспектор на страната, съобщи БНР.

Вирусното заболяване се предава при ухапване от заразен комар. Доц. Кунчев посочи, че и миналата година е имало внос на вируси от екзотични страни.

По думите му заразеният е в добро общо състояние. Той е проявил симптомите след като се е завърнал от Сейшелските острови, където е бил на почивка.

Симптомите обикновено се появяват 3–7 дни след ухапването. Най-често заболелите имат внезапна висока температура, силни болки в ставите, мускулни болки и главоболие, оток на ставите и обриви по тялото.