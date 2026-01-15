Нискокачественото кафе създава стрес за организма

След една чаша настъпва паника и стягане на главата

Кафето не е само топла ободряваща напитка. Ако погледнем назад във времето, ще видим, че то се е ползвало като храна. Племената са си правили каша от месестата част на кафеения плод, който се нарича черешка. И до ден днешен номадите ползват кафето като храна. Когато тръгват на път, се запасяват с изпечени зърна.

Затова няма съмнение, че кафето е полезно за организма и ако е качествено, ползите са огромни - както физически, така и емоционални. То доставя на организма енергия, антиоксиданти и множество микро- и макронутриенти.

Няма нито една храна на нашата планета с повече антиоксиданти от кафето. В една чаша от напитката има количество фибри, колкото можем да открием в половин банан, и реално от 4 чаши кафе организмът се насища с тях.

Повечето хора не разпознават качественото кафе. Те приемат, че щом им е вкусно, значи е качествено. Вкусът се формира от средата и затова повечето хора смятат, че кафето трябва да е горчиво, а това не е така.

Йордан Дъбов, международен дегустатор на кафе и бариста треньор, споделя: “До ден днешен в цял свят 95% от консумираното кафе е конвенционално, т. е. нискокачествено. Качественото, или така наречената категория спешълти кафе, е това, което не само е лишено от визуални дефекти, но също така е по-вкусно. Основната разлика между двете е в качеството на суровината.”

Конвенционалното кафе се получава от по-нискокачествени кафеени зърна. Обикновено то се препича и затова става по-тъмно. А всъщност се препича, за да се прикрият недостатъците му. Става по-горчиво. Следата, която остава след изпиване на едно такова кафе, е паника и стрес.

“Нивата на адреналин се покачват, защото като приемаме горчиво, организмът си мисли, че сме изпили нещо отровно и това е защитна реакция - обяснява експертът. - Този стрес, който често се възприема от потребителите като събуждане, всъщност е качване нивата на адреналин. Когато потребителят привикне, той го приема като нормален ефект. А нормалният ефект от кафето е по-скоро да те успокои, отколкото да те напрегне.”

Спешълти кафето се получава от напълно узрели плодове, които нямат никакви външни дефекти. Всяко зрънце е проверено. Вкусът на напитката е сладникаво-кисел. Това кафе оставя съвсем различна следа в организма, който го приема, а не го отхвърля. Тогава и ползите за здравето са оптимални. То доставя на равни интервали преживявания и комфорт.

“Съзнателното пиене на кафе е нещо, което аз проповядвам от 18 години - казва Йордан Дъбов. - То означава да обърнеш внимание на някои негови вкусови параметри или да проследиш какво влияние има върху организма ти. Например - ако отпия конвенционално кафе, ще забележа, че то винаги има горчиви и неприятни гумени и препечени нюанси и няколко секунди след това ще забележа, че ще започне да ме стяга тилът или да ми изтръпва главата. Това е онзи стрес, който споменах. А ако пия спешълти кафе, усещам много приятна медена сладост и деликатен освежаващ вкус, леко кисел, организмът ми е много спокоен и се чувства комфортно... и искам още една глътка. Това означава съзнателна консумация. Консумирайте съзнателно, за да сте здрави!”