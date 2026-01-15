Ето къде може да изхвърляме лекарства с изтекъл срок на годност

Столична община стартира пилотна инициатива за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност в специализирани контейнери в аптеки SOpharmacy. Проектът е част от екологичната стратегия на Oбщината и социално ангажирана политика на изтъкнатите аптеки.

В пилотната фаза в 5 обекта SOpharmacy в София ще бъдат разположени специализираните контейнери за лекарства с изтекъл срок, като фирма Екосейф по поръчка на Столична община, ще има ангажимента да осъществява специализираното правилно унищожаване на предадените лекарства.

"Амбицията на Столична община и SOpharmacy е за бъдеще да разширява броя на обектите SOpharmacy, в които ще могат да се предават лекарства с изтекъл срок на годност", обявиха от кметството.

„Много пъти сме казвали, че изхвърлянето на лекарства в обикновените контейнери за битови отпадъци е опасно, защото много от активните вещества в тях могат да достигнат до почвата и водата, да навредят на хората и животните. Нашата цел е да предприемем активни действия в тази посока и да насърчим обществото да се отнася отговорно към това“, коментира Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология.

Ето и адресите със специализирани контейнери:

1. Център, бул. Витоша 60

2. кв. Хладилника бул. Черни връх 100, Mall Paradise

3. бул. Д-р Г.М. Димитров 12, супермаркет Кауфланд

4. ж.к. Овча купел 1 ул. Монтевидео 37

5. ж.к. Надежда 2 бул. Ломско шосе 34 (Хали Надежда)