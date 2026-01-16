Проф. д-р Цветалина Танкова: Затлъстяването отваря вратата за над 200 заболявания

Свръхтеглото засяга не само сърдечно-съдовата система, а и мозъка

Учените наричат болестта на Алцахаймер “диабет тип 3”

Когато говорим за затлъстяване, обикновено се набляга, че то е рисков фактор за диабет тип 2 и други метаболитни нарушения и уврежда сърдечно-съдовата система. Всъщност наднорменото тегло и затлъстяването отварят вратата за над 200 други заболявания, включително мозъчни, изтъкна чл.-кор. проф. д-р Цветалина Танкова, началник на Клиниката по диабетология към УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” - София, по време на състояла се през октомври кръгла маса, посветена на изработването на Национален план за мозъчните заболявания.

В своята презентация “Мозъчно здраве и затлъстяване” тя акцентира върху връзката между метаболитните нарушения, инсулиновата резистентност и когнитивния спад и подчерта значението на теглото и нивата на кръвната захар не само за сърдечно-съдовите заболявания, но и за здравето на мозъка и превенцията на деменции.

Около 1 млрд. души в света страдат от затлъстяване и тенденциите никак не са добри - след 10 години се очаква към тях да се прибави още половин милиард. У нас 60 на сто от населението има проблеми с теглото, от тях 200 хиляди са деца. Ние сме на шесто място в Европа по затлъстяване, а сред децата - на пето. За това положение не бива да виним само генетичните фактори, уточнява проф. Танкова. От значение са начинът на живот, редица социални и психологически фактори.

Мастната тъкан е два вида - подкожна, по-видима, и висцерална - дълбоко в коремната кухина. От тях от значение е втората, която обгражда вътрешните органи. При излишък тя е метаболитно активна, отделя различни фактори като хормони и възпалителни вещества (цитокини). Прекомерното є натрупване предизвиква инсулинова резистентност, диабет тип 2, високо кръвно налягане, дислипидемия и сърдечно-съдови заболявания.

Мастната тъкан се отлага там, където обичайно я няма - в черния дроб, сърцето, съдовете, панкреаса, и предизвиква процеси на локално възпаление. Същото се случва и в мозъка. Инсулиновата резистентност, следствие от затлъстяването, предизвиква нарушения в паметта (когнитивен спад вследствие на възпалението в мозъка). Възпалителните процеси в нервите водят до невродегенеративни проблеми. Мозъчните съдове също се засягат, което предизвиква стареене в мозъка и риск от инсулти. Затлъстяването увеличава с 64% риска от инсулт, наднорменото тегло - с 22%, подчертава проф. Танкова. Нещо повече - възстановяването след инсулт при съществуващо затлъстяване е по-трудно и може да протече с усложнения.

При затлъстяване се повишава и рискът от Алцхаймер, затова напоследък учените наричат това невродегенеративно заболяване “диабет тип 3”. В основата му е инсулиновата резистентност, в чиято основа пък стои затлъстяването. Инсулинът обикновено се свързва с контрола на кръвната захар, но той е жизнено важен и за мозъка, защото регулира усвояването на глюкозата от невроните, подпомага паметта и когнитивните процеси и има невропротективни свойства. Ако невроните са нечувствителни към инсулина, те не могат да го използват пълноценно. Стига се до енергиен глад и ускорени процеси на дегенерация на нервната тъкан.