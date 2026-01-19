"Пирогов" започва ремонт, няма да връща пациенти

Ремонтът не обхваща "Спешно приемно отделение - деца"

"Започваме ремонт, но няма да връщаме пациенти. Създал съм необходимата организация, всички кабинети работят, само са преместени в различни сгради", увери пред "Труд news" директорът на Спешната болница на София УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" д-р Валентин Димитров.

Болница "Н. И. Пирогов" стартира ремонт на “Спешно-приемно отделение - възрастни”, който е финансиран от Министерство на здравеопазването. В тази връзка от 19 януари 2026 година е създадена нова организация на територията на спешното звено. Тя ще продължи със срока да ремонта, съобщиха по-рано от лечебното заведение.

Това ще даде възможност след няколко месеца да посрещаме пациентите при съвременни, по-добри условия, а екипите ни да могат да работят още по-ефективно. Дотогава няма да бъде отказана помощ при тежки инциденти и спешни състояния.

Ремонтът не обхваща “Спешно приемно отделение - деца”. Ръководството на болница "Пирогов" поднася извинение за причиненото неудобство и благодари за проявеното разбиране!