Проф. Аргирова: Новият вариант на грипа засяга белите дробове и води до пневмонии

В разгара на зимния сезон Варна и Добрич вече обявиха грипна епидемия, а още пет области са на прага на подобна мярка. Темата коментира вирусолога проф. Радка Аргирова в ефира на „Събуди се“.

По думите ѝ в момента се разпространява нов субвариант на грипа, който се отличава с по-агресивно протичане.

„Този вирус по-лесно навлиза в организма и обхваща по-голям брой клетки. Специфичното е, че засяга не само горните дихателни пътища, но и по-долните – белите дробове и алвеолите“, обясни проф. Аргирова. Именно това води до необичайно бързо развитие на пневмонии.

Вирусологът подчерта, че симптоми като суха кашлица, температура и болки в ставите трябва да се приемат като сериозен сигнал за грипна инфекция. Тя е категорична, че самоизолацията за 3–4 дни е задължителна, а ранното лечение е решаващо.

„До третия ден инфекцията може да бъде напълно овладяна. След това рискът от усложнения рязко нараства“, предупреди специалистът.

Макар новият субвариант да е изолиран в САЩ едва през юли и да не е включен в тазгодишната грипна ваксина, проф. Аргирова увери, че ваксината остава ефективна. „Антителата осигуряват около 75% защита и срещу новия вариант“, поясни тя.

Според нея антивирусните препарати могат да се приемат и профилактично от останалите членове на семейството, тъй като действат директно върху вируса.

Като рискови групи тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите между 7 и 16 години, които са основни разпространители на инфекцията.

В края на разговора проф. Аргирова коментира и първите случаи на чикунгуня в България, определяйки ги като тревожен сигнал за климатичните промени.

„Това е сериозен индикатор за глобалното затопляне и лекарите трябва винаги да го имат предвид, за да не остават подобни заболявания недиагностицирани“, подчерта тя.