Доц. Кунчев с тревожни данни за грипа у нас и треската чикунгуня

Грипната вълна тази зима започна по-рано от обичайното и вече се движи към своя пик. Това заяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в „Денят започва“, като подчерта, че най-високите стойности на заболеваемост се очакват в края на месеца.

По думите му през следващата седмица още области вероятно ще обявят грипна епидемия, но процесът не протича едновременно в цялата страна.

„Докато се включват нови области, в други ще започне нормализация. Например във Варна се очаква спад“, посочи Кунчев. Той допълни, че регионалните здравни инспекции имат пълна свобода да вземат решения и да дават препоръки за учебния процес.

Главният здравен инспектор подчерта, че ваксините срещу грип работят и изпълняват своята роля. Обществен имунитет се постига при над 70–75% ваксинирани, но при грипа не се цели такова покритие. По-важно е хората над 65-годишна възраст да се имунизират, за да се избегнат тежко протичане и усложнения.

„Само антивирусните препарати влияят пряко на вируса, но те не са ваксина и трябва да се използват само при реална необходимост“, уточни Кунчев. По думите му те възпрепятстват навлизането на вируса в клетките и размножаването му.

Според него повторно заразяване с грип в рамките на една епидемия е малко вероятно, тъй като доминиращият щам обикновено „заема цялото пространство“, а други варианти се появяват едва към края на сезона, обикновено през февруари.

По отношение на треската чикунгуня доц. Кунчев отбеляза, че здравните власти са внимателни, тъй като заболяването започва да се разпространява в Европа.

„Това е вносна тропическа треска, която в около 90% от случаите протича леко и се преодолява“, каза той.

Кунчев препоръча пътуващите до тропически дестинации да имат предвид, че всяко ухапване от комар носи риск. Ваксина срещу чикунгуня засега няма.