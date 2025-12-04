Живеещите с ХИВ са по-склонни към неходжкинов лимфом

Една от основните причини е късното диагностициране на инфекцията

Хората, живеещи с ХИВ, са между 10 и 20 пъти по-склонни да развият неходжкинов лимфом (НХЛ) - вид рак на лимфната система. НХЛ се смята за СПИН-свързано заболяване, което често се появява при силно отслабена имунна система.

Една от основните причини за този повишен риск е късното диагностициране на ХИВ. Според данни на СЗО над 50% от новорегистрираните ХИВ случаи в Европейския регион - включително България - се диагностицират в късен стадий. Хора, които не знаят своя ХИВ статус и развият НХЛ, понякога разбират, че са ХИВ-позитивни едва след онкологичната диагноза, казва Явор Конов, председател на Фондация “АЙВЪР”, която стартира първата в България целенасочена информационна кампания, посветена на връзката между ХИВ и НХЛ.

Гей и бисексуалните мъже в България продължават да бъдат диспропорционално засегнати от ХИВ, а поради това - и от СПИН-свързани онкологични заболявания като НХЛ. Стигмата и страхът от тестване допълнително увеличават риска късните диагнози да останат тенденция, а е важно да се знае, че навременното лечение на ХИВ значително намалява риска от развитие на НХЛ, обяснява Явор Конов.

“ХИВ лечението днес е изключително ефективно. Но когато вирусът се диагностицира късно, имунната система вече е отслабена, а рискът от СПИН-свързани заболявания - включително неходжкинов лимфом - се увеличава многократно. Затова решихме да стартираме първата за България кампания, която говори открито за тази връзка”, казва председателят на Фондация “АЙВЪР”.