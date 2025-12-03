Поваля ни грип още преди Коледа

Пикът се очаква в края на януари

Имунизациите остават препоръчителни

До две седмици се очаква увеличение на болните от грип, предупреди проф. Тодор Кантарджиев. Той се позова на анализ на Европейския център за контрол на заболяванията, според който в повечето европейски държави се наблюдава рязък ръст на грип A(H3N2). Става дума за нов мутирал подвариант “К”, който частично заобикаля изградената популационна защита и намалява донякъде ефективността на ваксините. Въпреки това специалистът подчерта, че имунизацията остава силно препоръчителна.

Най-засегнати от предстоящата вълна вероятно ще бъдат децата между 5 и 14 години - възрастова група с по-слаб колективен имунитет срещу новия вариант, коментира Кантарджиев. Той предупреди и за повишен риск от усложнения при хората над 65 години, както и при всички с хронични заболявания.

По думите му пикът на грипната вълна ще бъде в края на януари и през февруари. Епидемиологът изтъкна като положителен фактор дългата коледно-новогодишна ваканция, която би могла да ограничи разпространението, ако вълната не започне по-рано.

Проф. Кантарджиев отправи и следните съвети:

• Който ще се ваксинира - да го направи веднага. Не бива ваксините да стоят по хладилниците.

• Често миене на ръцете, проветряване на помещенията в училища и офиси, както и носене на маски в градския транспорт.

• Да се държи подръка предписано от лекар противогрипно средство и то да се приема още при първите симптоми - висока температура, мускулни и ставни болки, непродуктивна кашлица и светочувствителност.