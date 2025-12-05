Индивидуална колянна протеза – новият златен стандарт в ортопедията у нас

Софиямед въвежда най-новата 3D технология за смяна на колянна става

Специалистите от УМБАЛ „Софиямед“ за пореден път утвърждават лечебното заведение като водещ център в областта на ортопедията у нас. Екипът на Отделението по ортопедия и травматология въвежда и вече рутинно прилага най-съвременния метод за имплантиране на индивидуална 3D колянна става, създадена по анатомията на всеки отделен пациент.

Иновативната техника, която се използва само в няколко лечебни заведения в България, предоставя нов подход в лечението на тежка остеоартроза – заболяване, което води до износване на хрущяла, силна болка и сериозно ограничение на движението. Когато консервативната терапия вече няма ефект, а качеството на живот е силно влошено, смяната на колянната става е неизбежна.

Персонализираното протезиране комбинира три ключови високотехнологични компонента – модерна образна диагностика (КТ или ЯМР), специализиран софтуер за 3D моделиране и прецизно производство на индивидуален имплант в специализиран център в Швейцария. Заедно с него се създават и т.нар. индивидуални режещи водачи (PSI/Jigs), които пасват перфектно върху костта и позволяват изключително точна работа по време на операцията.

„Това е уникална възможност за пациентите – изкуствената става се проектира според тяхната собствена анатомия. Така осигуряваме оптимална кинематика, прецизен връзков баланс и естествено движение на колянната става. Специализираният инструментариум съкращава времето на операцията и минимизира риска от допълнителни увреждания“, подчертава д-р Владимир Иванов, началник на Отделението по ортопедия и травматология в УМБАЛ „Софиямед“.

Предимствата за пациента са многобройни – по-бързо възстановяване, по-малко болка и изключително високи дългосрочни функционални резултати. Точното прилягане на импланта към костта гарантира отличен мекотъканен баланс, а това е ключово за дългогодишната работа на новата става.

Методът е подходящ за пациенти с артрозни изменения независимо от възрастта и пола. Ограничения има само при наличие на активни възпалителни процеси в областта на ставата.

С прилагането на този високотехнологичен подход УМБАЛ „Софиямед“ затвърждава позицията си на лечебно заведение, което предлага най-иновативните решения в съвременната ортопедия и дава на пациентите възможност за възстановяване на максимално естествено движение и качество на живот.