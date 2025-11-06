“Софиямед” въвежда пейсмейкъри от ново поколение

Иновативната технология LBBAP се предлага на малко места в България и осигурява по-физиологичен сърдечен ритъм

Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ “Софиямед” започна да прилага усъвършенствана процедура за имплантиране на пейсмейкъри, при която стимулацията се извършва директно в проводната система на сърцето - метод, известен като Left Bundle Branch Area Pacing (LBBAP). Процедурата е показана при пациенти със значително забавен сърдечен ритъм и при определени форми на сърдечна недостатъчност.

За разлика от традиционните пейсмейкъри, при които се стимулира мускулът на дясната сърдечна камера, новата технология позволява електродът да се постави в близост до лявото бедрено разклонение - част от естествената проводна система. По този начин електрическият импулс се разпространява по естествения си път и сърцето се съкращава синхронизирано.

“С опита, натрупан в нашата клиника, виждаме, че резултатите от LBBAP са впечатляващи и често надхвърлят тези при стандартната стимулация”, споделя д-р Методи Миразчийски, кардиолог и електрофизиолог в болницата.

Клиничните данни показват, че методът води до стесняване на електрическия сигнал от съкращението на камерите и подобрява лявокамерната фракция на изтласкване - ключов показател за изпомпващата функция на сърцето. Освен това LBBAP изисква по-ниски прагове на стимулация, което означава по-дълъг живот на батерията и съответно по-малко бъдещи операции за смяна на генератора.

Проучванията показват и намален риск от нововъзникнало предсърдно мъждене в сравнение с традиционната стимулация на дясната камера.

УМБАЛ “Софиямед” е сред малкото лечебни заведения в страната, които прилагат процедурата рутинно. Имплантирането се извършва от специализирания екип на Клиниката по кардиология и инвазивна кардиология.

“За пациентите, които се сблъскват с предизвикателствата на сърдечни аритмии или сърдечна недостатъчност, поставянето на LBBAP пейсмейкър е възможност за значително подобряване на здравето и качеството на живот. Прилагането на този метод е сигурен знак, че българската медицина в лицето на УМБАЛ “Софиямед” е в крак с най-новите световни постижения в областта на кардиологията”, допълва д-р Миразчийски.